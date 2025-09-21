В КСИР предостерегли Израиль и США от "новой агрессии против Ирана"

Корпус стражей исламской революции (КСИР) предупредил Израиль и США о "решительном и сокрушительном" ответе в случае любой "новой агрессии против Ирана".

Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на заявление КСИР.

Отмечается, что 12-дневное столкновение с Израилем показало "высокую боевую готовность" Корпуса.

"Процесс укрепления Вооруженных сил в различных областях будет продолжен, и если произойдет какая-либо новая ошибка или агрессия со стороны врага (имеются в виду Израиль и США - ред.), Исламская Республика Иран даст ему еще более смертоносный и поучительный ответ", - подчеркивается в заявлении.

Напомним, что Израиль 13 июня начал военную операцию против Ирана, целью которой было заявлено уничтожение ядерной программы Ирана. В ответ Иран начал наносить удары по Израилю.

Затем 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране: в Фордо, Исфахане и Натанзе. Впоследствии президент США Дональд Трамп объявил о достижении перемирия между Ираном и Израилем.