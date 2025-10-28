В КС Грузии поступил иск о запрете ряда политических партий

Депутаты, представляющие правящую партию "Грузинская мечта" и две парламентские группы подали иск в Конституционный суд Грузии о запрете политических партий, признанных причастными в антигосударственных и антиконституционных действиях.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом в ходе брифинга заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.

"Мы выступаем за объявление неконституционными партию "Единое национальное движение", партию "За перемены" и партию "Сильная Грузия - Лело", - сказал он.

Папуашвили отметил, что основанием для подачи иска стало заключение временной следственной парламентской комиссии, которая в течение нескольких месяцев изучала вопрос антигосударственных и антиконституционных действий различных политических сил и, в первую очередь, деятельность бывшей партии власти "Единое национальное движение", учрежденной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

В случае удовлетворения КС иска, политическим партиям или связанным с ними лицам, нарушающим законодательство, будет запрещено участвовать в выборах. Членам этих партий будет также запрещено занимать государственные должности и создавать новые партии.

СМИ отмечают, что КС вынесет решение по иску в ближайшие месяцы.