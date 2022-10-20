В Крыму под охрану возьмут около 45 объектов

В связи с введением в России режима среднего уровня реагирования в Крыму возьмут под охрану еще около 45 объектов.

В связи с введением в России режима среднего уровня реагирования в Крыму возьмут под охрану еще около 45 объектов.

Как передает Report со ссылкой "Интерфакс", об этом сообщил телеканалу "Россия 24" глава региона Сергей Аксенов.

"Сегодня еще дополнительно будет около 45 объектов взяты под охрану, а на отдельных она будет усилена, увеличено количество постов", - сказал он, добавив, что большинство объектов в республике уже охранялись в связи с повышенным уровнем террористической угрозы.

19 октября представители руководства Крыма заверяли, что въезд, выезд и передвижение по региону не ограничивалось. 20 октября Аксенов допустил, что правила въезда и выезда из Крыма могут измениться, если появится необходимость принять меры, направленные на сохранение жизни граждан. Он пообещал принимать решение по ситуации.

"Будет необходимо (изменить правила въезда и выезда), если это будет целесообразно для сохранения жизни и здоровья людей и ускорения каких-то решений, мероприятий, проведения каких-то операций, то все это будет делаться, без всякой бюрократии, занимает у меня одну минуту", - сказал он.