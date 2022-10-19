Путин ввел три уровня готовности в граничащих с Украиной и остальных регионах РФ

Президент России Владимир Путин ввел в приграничных с Украиной регионах средний уровень реагирования, в других регионах Центрального и Южного федеральных округов - уровень повышенной готовности. А в остальных субъектах Федерации введен уровень базовой го

Президент России Владимир Путин ввел в приграничных с Украиной регионах средний уровень реагирования, в других регионах Центрального (ЦФО) и Южного федеральных округов - уровень повышенной готовности. Особый режим введен и в Москве, который входит в ЦФО. А в остальных субъектах Федерации введен уровень базовой готовности.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Средний уровень реагирования касается Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя. Он подразумевает, что руководители регионов "осуществляют полномочия по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики, в органах исполнительной власти этих субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления, отдельных мероприятий по территориальной обороне, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения".

В указе Путина перечислены и другие меры, которые должны будут принимать главы этих восьми регионов России. Среди них - "усиление охраны охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды"; "введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды".

Местные руководители также могут проводить "временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением таким жителям стационарных или временных жилых помещений", вводить и обеспечивать особый режим въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней и т.д.

На остальных территориях Южного и Центрального округов введен режим - уровень повышенной готовности, а максимальный уровень реагирования введен в четырех из 89 регионах России, в том числе аннексированных территориях Украины - "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областях.