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В Кремле заявили о намерении России ответить на действия ВСУ в Курской области

В Кремле заявили о намерении России ответить на действия ВСУ в Курской области В Кремле заявили, что не оставят без ответа действия вооруженных сил Украины в Курской области.
В регионе
26 августа 2024 г. 14:07
В Кремле заявили о намерении России ответить на действия ВСУ в Курской области

В Кремле заявили, что не оставят без ответа действия Вооруженных сил Украины в Курской области.

Как передает Report, с таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь речь не идет об отдельном решении. Разумеется, подобные враждебные действия не могут остаться без соответствующего ответа. Ответ обязательно будет", - сказал Песков журналистам.

В свою очередь глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что сегодняшний удар ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины является "ответным действием на продвижение ВСУ в Курской области", и что атаки "будут продолжаться дальше".

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Версия на азербайджанском языке Kreml: Ukraynanın Kurskdakı addımları cavabsız qalmayacaq

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