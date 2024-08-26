В Кремле заявили о намерении России ответить на действия ВСУ в Курской области

В Кремле заявили, что не оставят без ответа действия вооруженных сил Украины в Курской области.

В Кремле заявили, что не оставят без ответа действия Вооруженных сил Украины в Курской области.

Как передает Report, с таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь речь не идет об отдельном решении. Разумеется, подобные враждебные действия не могут остаться без соответствующего ответа. Ответ обязательно будет", - сказал Песков журналистам.

В свою очередь глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что сегодняшний удар ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины является "ответным действием на продвижение ВСУ в Курской области", и что атаки "будут продолжаться дальше".