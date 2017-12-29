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    В Кремле рассказали, как Путин встретит Новый год

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин традиционно встретит Новый год в кругу родных, близких и друзей. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    "Он традиционно его встречает дома и традиционно делает это в кругу родных, близких и друзей. Вы знаете, что для него это такой семейный праздник за исключением тех случаев, когда это не связано с работой непосредственной. Так же традиционно будет и в этом году", - сообщил  Песков.

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