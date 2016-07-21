В Кремле прокомментировали сообщения о том, что Россия предупредила Турцию о готовящемся госперевороте

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что Россия предупредила Турцию о готовящемся госперевороте.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, Песков заявил, что не располагает подобной информацией.

"Я не знаю, на какие источники ссылается агентство", — заявил Песков журналистам.

Напомним, ранее ряд СМИ со ссылкой на агентство "Fars" сообщили, что Россия предупредила президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовящемся в стране перевороте за несколько часов до его начала.