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    В Кремле прокомментировали сообщения о том, что Россия предупредила Турцию о готовящемся госперевороте

    Песков: Я не знаю, на какие источники ссылается агентство

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что Россия предупредила Турцию о готовящемся госперевороте.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, Песков заявил, что не располагает подобной информацией.

    "Я не знаю, на какие источники ссылается агентство", — заявил Песков журналистам.

    Напомним, ранее ряд СМИ со ссылкой на агентство "Fars" сообщили, что Россия предупредила президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовящемся в стране перевороте за несколько часов до его начала. 

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