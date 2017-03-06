В Кремле призвали не связывать Россию с внутренними проблемами США

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Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Россия не имеет ни желания, ни намерений ассоциироваться с внутренними американскими проблемами, Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать заявление Дональда Трампа о якобы прослушивании его телефонных переговоров экс-президентом США Бараком Обамой.

"Не нужно каким-то образом ассоциировать нас с внутренними американскими проблемами. Мы не имеем ни малейшего желания и ни малейшего намерения каким-то образом ассоциироваться с этими делами", — сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле могли бы прокомментировать слова президента США Трампа, заявившего, что Обама якобы прослушивал его телефон во время предвыборной кампании, и известно ли Кремлю об этом.

В субботу Трамп, вступивший в должность президента США 20 января, написал в своем микроблоге в Twitter, что ему стало известно, что бывший в тот момент президентом США Барак Обама прослушивал его разговоры за месяц до выборов главы государства. При этом Трамп сравнил эту ситуацию со знаменитым Уотергейтским скандалом 1972 года, в результате которого в отставку ушел президент США Ричард Никсон. Белый дом сообщил, что Трамп просит конгресс расследовать ситуацию с прослушиванием.