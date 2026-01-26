Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    В Костанайской области Казахстана с начала 2026 года выявили 60 киберпреступлений

    • 26 января, 2026
    • 17:35
    В Костанайской области Казахстана с начала 2026 года выявили 60 киберпреступлений

    Больше 60 случаев киберпреступлений зарегистрировали в Костанайской области Казахстана с начала года.

    Как передает Report, об этом сообщает информагентство "Хабар".

    По словам замначальника Управления по противодействию киберпреступности Департамента полиции Костанайской области Олжаса Магыпарова, на уловки злоумышленников чаще стали попадаться студенты, отмечают полицейские.

    В числе наиболее популярных способов обмана – лжезвонки от имени сотрудников банков, Казпочты и правоохранительных органов, предложение оформить онлайн-кредиты, инвестиции в несуществующие проекты и покупка фейковых товаров.

    "Самая крупная сумма таких переводов составила 12 млн тенге (около $24 тыс.). Чтобы уберечь молодежь от мошенников, полицейские проводят разъяснительные беседы в учебных заведениях по всему региону. В настоящий момент мошенники нацелились именно на молодое поколение. Если ранее это были пожилые люди, сейчас уже из-за своей финансовой неграмотности либо небдительности в интернете страдает молодое поколение, которое выполняет безоговорочно все инструкции злоумышленников", - сказал он.

    Казахстан киберпреступления полиция

