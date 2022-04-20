В Клайпеде закрылось российское генконсульство

Генеральное консульство России в Клайпеде закрылось.

Генеральное консульство России в Клайпеде закрылось.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в объявлении, опубликованном на официальном портале генконсульства РФ.

"Генеральное консульство России в Клайпеде закрыто", - говорится на главной странице официального сайта генконсульства.

Литва в начале апреля предписала российскому послу покинуть страну и постановила закрыть консульство России в Клайпеде, его сотрудников также обязали выехать из Литвы. Временный поверенный в делах России 4 апреля был вызван в МИД Литвы, ему сообщили о принятом Вильнюсом решении понизить уровень дипотношений между двумя странами.