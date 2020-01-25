​В Китае впервые от коронавируса умер врач одной из больниц

Впервые от нового типа коронавируса в Китае скончался врач, им стал 62-летний отоларинголог Лян Удун.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, у Лян Удун врача отделения отоларингологии Больницы китайской и европейской медицины провинции Хубэй "Синьхуа" в городе Ухань 16 января появились симптомы заражения новым типом коронавируса, 18-го его перевели в больницу "Цзиньиньтан", где несмотря на все усилия коллег, он скончался 25 января.

Напомним, что власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, только в Китае известно о 1287 зараженных, из них 41 скончался.