 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Киргизии проверят, причастен ли к теракту в Стамбуле гражданин республики

    Спецслужбы Киргизии проверяют информацию о причастности гражданина республики к теракту в Стамбуле

    Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Спецслужбы Киргизии проверяют информацию о причастности гражданина республики к теракту в Стамбуле.

    Как передает Report, об этом сообщили РИА "Новости" в пресс-службе Госкомитета национальной безопасности страны.

    "ГКНБ проверяет информацию о возможной причастности гражданина республики к теракту в Стамбуле. Направлен запрос властям Турции", - заявил пресс-секретарь ведомства Рахат Сулайманов.

    Нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi