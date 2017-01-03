В Киргизии проверят, причастен ли к теракту в Стамбуле гражданин республики

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Спецслужбы Киргизии проверяют информацию о причастности гражданина республики к теракту в Стамбуле.

Как передает Report, об этом сообщили РИА "Новости" в пресс-службе Госкомитета национальной безопасности страны.

"ГКНБ проверяет информацию о возможной причастности гражданина республики к теракту в Стамбуле. Направлен запрос властям Турции", - заявил пресс-секретарь ведомства Рахат Сулайманов.

Нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются.