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В Киевской области в период военных действий повреждено и уничтожено 26 тысяч зданий

В Киевской области в период военных действий повреждено и уничтожено 26 тысяч зданий За время полномасштабной войны в Киевской области оккупанты повредили и уничтожили около 26 тысяч объектов. Речь идет о жилых домах, предприятиях, образовательных и медицинских учреждениях.
В регионе
5 июля 2022 г. 10:44
В Киевской области в период военных действий повреждено и уничтожено 26 тысяч зданий

За время полномасштабной войны в Киевской области оккупанты повредили и уничтожили около 26 тысяч объектов. Речь идет о жилых домах, предприятиях, образовательных и медицинских учреждениях.

Как передает Report, об этом в интервью РБК-Украина сообщил глава Киевской областной военной администрации (ОВА) Алексей Кулеба.

"Если разделить по категориям, то среди частных жилых домов частично повреждено 12,5 тысячи, полностью уничтожено - примерно 5 тысяч. Среди многоэтажных жилых зданий частично повреждены 975, полностью разрушены - примерно 170", - рассказал он.

Кулеба отметил, что пока трудно назвать точное количество полностью разрушенных домов, поскольку продолжаются экспертизы.

При этом глава Киевской ОВА рассказал, что среди учреждений общего среднего образования полностью разрушены четыре школы, еще 91 школа пострадала частично. Также в области оккупанты разрушили 6 детских садов, еще 51 сад разрушен частично.

"На сегодняшний день у нас есть информация, что 78 медицинских учреждений частично разрушены, две больницы полностью уничтожены. Это основные цифры, необходимые для понимания масштабов… К сожалению, 44 предприятия по области, и крупные, и небольшие, разрушены полностью", - добавил Кулеба.

В то же время в Киевской ОВА пока не могут назвать точную сумму ущерба от боевых действий.

"Пока трудно говорить о конкретных цифрах, потому что мы еще не владеем всей документацией. Работа с документами продолжается. А какие-то общие цифры не хотелось бы называть, потому что они вряд ли будут соответствовать действительности", — подытожил он.

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Версия на английском языке Over 26,000 different objects destroyed in Kyiv Oblast 
Версия на азербайджанском языке Kiyev vilayətində 26 min bina dağılıb

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