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В Киеве прощаются с руководством МВД, погибшим в авиакатастрофе

В Киеве прощаются с руководством МВД, погибшим в авиакатастрофе 21 января в Киеве прощаются с главой МВД Денисом Монастырским и другими погибшими в авиакатастрофе в Броварах сотрудниками министерства.
В регионе
21 января 2023 г. 14:10
В Киеве прощаются с руководством МВД, погибшим в авиакатастрофе

21 января в Киеве прощаются с главой МВД Украины Денисом Монастырским и другими погибшими в авиакатастрофе в Броварах сотрудниками министерства.

Как передает Report, об этом сообщает УНИАН.

18 января в Броварах Киевской области упал вертолет ГСЧС. В настоящее время известно о 14 погибших, в том числе представителях оперативной группы МВД, в частности, руководстве министерства - министре Денисе Монастырском его первом заместителе Евгении Енине и госсекретаре МВД Юрии Лубковиче.

Следователи Службы безопасности начали досудебное расследование по факту падения вертолета. Правоохранители рассматривают несколько версий трагедии, среди них: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета, умышленные действия по уничтожению транспортного средства.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynada helikopter qəzasının qurbanları dəfn olunub

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