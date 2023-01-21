В Киеве прощаются с руководством МВД, погибшим в авиакатастрофе

21 января в Киеве прощаются с главой МВД Денисом Монастырским и другими погибшими в авиакатастрофе в Броварах сотрудниками министерства.

21 января в Киеве прощаются с главой МВД Украины Денисом Монастырским и другими погибшими в авиакатастрофе в Броварах сотрудниками министерства.

Как передает Report, об этом сообщает УНИАН.

18 января в Броварах Киевской области упал вертолет ГСЧС. В настоящее время известно о 14 погибших, в том числе представителях оперативной группы МВД, в частности, руководстве министерства - министре Денисе Монастырском его первом заместителе Евгении Енине и госсекретаре МВД Юрии Лубковиче.

Следователи Службы безопасности начали досудебное расследование по факту падения вертолета. Правоохранители рассматривают несколько версий трагедии, среди них: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета, умышленные действия по уничтожению транспортного средства.