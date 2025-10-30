Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    В регионе
    • 30 октября, 2025
    • 19:35
    В Киеве при досмотре посылки произошел взрыв, пострадали пять работников почты

    Взрыв посылки произошел в сортировочном центре "Укрпочты" в Соломенском районе Киева. В результате происшествия пострадали пять работников отделения почты.

    Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на сообщение Национальной полиции Украины.

    "По предварительным данным, взрыв произошел на сортировочном центре одного из почтовых операторов во время досмотра одной из посылок. В результате происшествия пострадали пять работников отделения почты, медики оказывают им помощь", - говорится в сообщении в телеграм-канале в четверг.

    На месте работает следственно-оперативная группа, взрывотехники главка полиции и медики. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

