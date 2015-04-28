​В Киеве отказались от военного парада

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ В Киеве не будет военного парада по случаю 70-й годовщины победы над нацизмом в Европе и 70-й годовщины окончания Второй мировой войны. Как отмечает Report со ссылкой на İnterfax, об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

"Парада, насколько я знаю, не будет. Будет много праздников, которые посвящены чествованию памяти тех, кто положил жизнь за победу. Это праздники с участием первых лиц государства", - сообщил он журналистам во вторник.