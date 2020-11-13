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В Киеве неизвестные устроили перестрелку с полицией

В Киеве неизвестные устроили перестрелку с полицией Сотрудник патрульной полиции Киева получил ранение в ходе перестрелки, трое мужчин задержаны
В регионе
13 ноября 2020 г. 12:25
В Киеве неизвестные устроили перестрелку с полицией

Сотрудник патрульной полиции Киева получил ранение в ходе перестрелки, трое мужчин задержаны.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

"В дежурную часть Святошинского управления полиции поступило сообщение о том, что на улице Героев Космоса сотрудники патрульной полиции остановили подозрительный автомобиль, из которого выбежали пассажиры, и один из них начал стрелять и попал в полицейского", - говорится в сообщении.

Один из полицейских получил ранение ноги, он госпитализирован. При этом трое мужчин, которые находились в автомобиле, задержаны.

"У одного из пассажиров, который открыл огонь на поражение полицейского, при себе была граната РГД-5 с запалом к ней, пистолет Макарова и патроны, которые изъяли для дальнейшего направления на экспертизу", - сказано в сообщении. Кроме того, в сумке одного из задержанных обнаружен комплект отмычек и рации.

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