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    В Керкуке объявлено чрезвычайное положение

    Населению советуют не выходить на улицу в ночные часы, движение автомобилей в центре города ограничено

    Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ В иракском городе Керкук объявлено чрезвычайное положение, применен комендантский час.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил пресс-секретарь Управления полиции г.Керкук Афрасияб Кямиль.

    По его словам, в целях предотвращения возможной после "референдума" провокации, людям советуют не выходить на улицу в ночные часы. Кроме того, движение автомобилей в центре города ограничено.

    А.Кямиль отметил, что комендантский час будет в силе до завтрашнего утра.

    Отметим, что сегодня в курдском автономном регионе на севере Ирака проходит "связанный с независимость референдум". Референдум бойкотируется туркманами и арабами региона. 

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