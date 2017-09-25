В Керкуке объявлено чрезвычайное положение

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ В иракском городе Керкук объявлено чрезвычайное положение, применен комендантский час.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил пресс-секретарь Управления полиции г.Керкук Афрасияб Кямиль.

По его словам, в целях предотвращения возможной после "референдума" провокации, людям советуют не выходить на улицу в ночные часы. Кроме того, движение автомобилей в центре города ограничено.

А.Кямиль отметил, что комендантский час будет в силе до завтрашнего утра.

Отметим, что сегодня в курдском автономном регионе на севере Ирака проходит "связанный с независимость референдум". Референдум бойкотируется туркманами и арабами региона.