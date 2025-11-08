В Кемерово один человек погиб после конфликта со стрельбой у клуба

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    • 08 ноября, 2025
    • 10:38
    Конфликт со стрельбой произошел у клуба в Кемерово. В результате инцидента один человек погиб, еще один ранен.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.

    "Предварительно установлено, что 8 ноября 2025 года около 03:00 час у одного из заведений на проспекте Советском произошел конфликт между двумя группами лиц, в ходе которого один из участников применил огнестрельное оружие. В результате один из мужчин скончался от полученного ранения в медицинском учреждении, еще один человек с огнестрельным ранением был доставлен в больницу, где ему оказывается медицинская помощь", - сказано в сообщении.

    Отмечается, что установлены все участники инцидента, и по факту убийства и причинения огнестрельного ранения еще одному человеку возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц)", – сообщили в ведомстве. Следователями СК и сотрудниками уголовного розыска проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

