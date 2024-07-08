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В КБР спасатели при помощи вертолета эвакуировали напарника погибшего альпиниста

В КБР спасатели при помощи вертолета эвакуировали напарника погибшего альпиниста Спасатели с помощью вертолета эвакуировали напарника альпиниста, погибшего от удара молнии в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии.
В регионе
8 июля 2024 г. 12:23
В КБР спасатели при помощи вертолета эвакуировали напарника погибшего альпиниста

Спасатели с помощью вертолета эвакуировали напарника альпиниста, погибшего от удара молнии в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщило ГУ МЧС по региону.

"По состоянию на 08.00 понедельника спасатели на коммерческом вертолете эвакуировали второго участника группы с горы Дыхтау в альплагерь "Безенги", в медицинской помощи не нуждается", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в связи с непогодой спуск тела погибшего альпиниста временно невозможен.

Спасатели ждут улучшения погодных условий.

Ранее сообщалось, что во время восхождения на гору Дыхтау в Черекском районе на высоте 5 100 метров от удара молнии погиб альпинист. Его напарник смог спуститься до 4 700 метров в базовый лагерь, но не может продолжить спуск из-за отсутствия снаряжения. В воскресенье вертолет забросил две группы спасателей на высоту 2 700 и 3 800 метров, но они не смогли добраться до альпиниста из-за плохой погоды.

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