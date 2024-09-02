В Казани умерла пассажирка экстренно севшего самолета

Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в аэропорту Казани из-за ухудшения самочувствия пассажирки. Прибывшие медики констатировали смерть женщины.

Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в аэропорту Казани из-за ухудшения самочувствия пассажирки. Прибывшие медики констатировали смерть женщины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в Telegram-канале Центрального МСУТ СК (Межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета) России.

"По предварительным данным, 2 сентября 2024 года в 03:00 пассажирский самолет сообщением Москва - Екатеринбург совершил вынужденную посадку в аэропорту города Казани для оказания срочной медицинской помощи из-за резкого ухудшения самочувствия пассажирки 1997 года рождения. После посадки самолета медики констатировали смерть женщины", - говорится в сообщении.

Центральным МСУТ СК России проводится доследственная проверка. Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, готовится к назначению ряд экспертиз. "По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.