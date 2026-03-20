В Казахстане женщина держала дома питона весом около 30 кг
В регионе
- 20 марта, 2026
- 17:07
В казахстанском городе Атырау местную жительницу оштрафовали за незаконное содержание питона.
Как передает Report со ссылкой на КазТАГ, суд признал женщину виновной по статье о незаконном хранении диких животных.
По данным суда, у нее дома содержался питон весом около 30 кг и длиной более трех метров без необходимых разрешительных документов, предусмотренных требованиями CITES.
Рептилия была изъята и конфискована в доход государства.
Женщине назначен штраф в размере 10 МРП, который с учетом обстоятельств дела был снижен на 30% - до 30 275 тенге.
17:21
В России упал легкомоторный самолет, есть жертвыДругие страны
17:14
ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию Исмаила АхмадиДругие страны
17:12
Вучич в ближайший месяц совершит визит в АзербайджанВнешняя политика
17:08
Сербия снизит акцизы на топливо на 40% из-за роста цен на газЭнергетика
17:07
В Казахстане женщина держала дома питона весом около 30 кгВ регионе
17:01
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю праздника НоврузВнутренняя политика
16:59
В Чехии произошел пожар на оборонном предприятии, связанном с ИзраилемДругие страны
16:42
Вучич: Соглашение с Азербайджаном по газовой электростанции ожидается в течение месяцаЭнергетика
