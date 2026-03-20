В Казахстане женщина держала дома питона весом около 30 кг

В казахстанском городе Атырау местную жительницу оштрафовали за незаконное содержание питона.

Как передает Report со ссылкой на КазТАГ, суд признал женщину виновной по статье о незаконном хранении диких животных.

По данным суда, у нее дома содержался питон весом около 30 кг и длиной более трех метров без необходимых разрешительных документов, предусмотренных требованиями CITES.

Рептилия была изъята и конфискована в доход государства.

Женщине назначен штраф в размере 10 МРП, который с учетом обстоятельств дела был снижен на 30% - до 30 275 тенге.