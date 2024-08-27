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В Казахстане заявили о работе над обогащением урана с РФ, КНР, США и Францией

В Казахстане заявили о работе над обогащением урана с РФ, КНР, США и Францией Казахстан совместно с Россией, а также с США, Китаем и Францией сейчас работает в сфере конверсии и обогащения урана.
В регионе
27 августа 2024 г. 10:58
В Казахстане заявили о работе над обогащением урана с РФ, КНР, США и Францией

Казахстан совместно с Россией, а также с США, Китаем и Францией сейчас работает в сфере конверсии и обогащения урана.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом заявил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев на сегодняшнем заседании правительства в Астане.

"У нас имеются все необходимые условия для развития атомной энергетики. Казахстан занимает первое место в мире по объему добываемого природного урана и обладает практически полным ядерно-топливным циклом. Сейчас мы совместно с международными партнерами (США, Китай, Франция и Россия) работаем над развитием этапов конверсии и обогащения урана", - сказал Саткалиев.

По его мнению, совместные проекты с международными партнерами помогут вывести Казахстан на новый уровень не только как мирового лидера в добыче урана, но и в высокотехнологичных решениях в атомной отрасли.

На заседании министр представил проект постановления правительства по проведению референдума по АЭС. Проект был одобрен правительством отправлен на подпись президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

Кульпаш Конырова

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