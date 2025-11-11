В Казахстане заключено более 320 контрактов на недропользование по углеводородам

В Казахстане по сей день заключено 324 контракта на недропользование по углеводородам.

Как передает Report со ссылкой на правительство Казахстана, об этом сообщил вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев на заседании правительства.

По его словам, из общего количества контрактов 15 заключены на разведку, 170 - на разведку и добычу, 131 - на добычу, а также 8 - по соглашениям о разделе продукции (СРП).

"В 2023 и 2024 годах недропользователи инвестировали в геологоразведку около 150 и 160 млрд тенге соответственно. За девять месяцев 2025 года объем инвестиций составил 80 млрд тенге. До конца текущего года ожидается сохранение уровня вложений не ниже предыдущих лет", - отметил Туткышбаев.

Он также сообщил, что численность работников нефтяной отрасли в Казахстане составляет порядка 220 000 человек, включая сферы добычи, переработки, транспортировки и нефтесервиса.