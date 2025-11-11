Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    В Казахстане заключено более 320 контрактов на недропользование по углеводородам

    В регионе
    • 11 ноября, 2025
    • 09:45
    В Казахстане заключено более 320 контрактов на недропользование по углеводородам

    В Казахстане по сей день заключено 324 контракта на недропользование по углеводородам.

    Как передает Report со ссылкой на правительство Казахстана, об этом сообщил вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев на заседании правительства.

    По его словам, из общего количества контрактов 15 заключены на разведку, 170 - на разведку и добычу, 131 - на добычу, а также 8 - по соглашениям о разделе продукции (СРП).

    "В 2023 и 2024 годах недропользователи инвестировали в геологоразведку около 150 и 160 млрд тенге соответственно. За девять месяцев 2025 года объем инвестиций составил 80 млрд тенге. До конца текущего года ожидается сохранение уровня вложений не ниже предыдущих лет", - отметил Туткышбаев.

    Он также сообщил, что численность работников нефтяной отрасли в Казахстане составляет порядка 220 000 человек, включая сферы добычи, переработки, транспортировки и нефтесервиса.

    Казахстан углеводороды контракты

    Последние новости

    10:15

    Казахстан привлек более $70 млн инвестиций в геологоразведку на ближайшие 6 лет

    В регионе
    10:13

    Цена на азербайджанскую нефть немного снизилась

    Энергетика
    10:11
    Фото

    В Баку стартовала программа Euronews Academy по телевизионной и live журналистике

    Медиа
    10:01
    Фото

    Директор Euronews в Баку: Наша миссия — поддержать развитие медиа в Азербайджане

    Медиа
    10:00

    Рэнкинг активов НБКО в Азербайджане (01.01.2025)

    Финансы
    09:51

    Казахстан и Россия подпишут Декларацию о стратегическом партнерстве и союзничестве

    В регионе
    09:49

    Полиция в Азербайджана за сутки задержала 29 человек, находившихся в розыске

    Происшествия
    09:45

    В Казахстане заключено более 320 контрактов на недропользование по углеводородам

    В регионе
    09:44

    В Армении назначен новый командующий Погранвойсками СНБ

    В регионе
    Лента новостей