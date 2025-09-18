Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    В Казахстане задержаны заместители акимов по подозрению в наркопреступлениях

    В регионе
    • 18 сентября, 2025
    • 10:59
    В Казахстане задержаны заместители акимов по подозрению в наркопреступлениях

    В Казахстане трое жителей Мунайлинского района, среди которых заместители акимов, задержаны полицией Мангистау по подозрению в наркопреступлениях.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба акимата Мангистау.

    "Сотрудниками департамента полиции Мангистауской области при содействии акимата региона задержаны трое жителей Мунайлинского района, подозреваемые в совершении наркоправонарушений. Среди них - заместитель акима Мунайлинского района и заместитель акима села Атамекен", - говорится в сообщении.

    По данному факту начато досудебное расследование. Заместитель акима района помещен в изолятор временного содержания, меры пресечения для других фигурантов еще избираются. Изъятые вещества направлены на экспертизу, проводятся необходимые следственные действия.

