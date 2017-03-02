В Казахстане задержаны два сторонника радикальной организации "Хизб ут-Тахрир"

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержали двух сторонников радикальной организации "Хизб ут-Тахрир", сообщает Report со ссылкой на СМИ Казахстана.

По информации ведомства, 1 марта КНБ в рамках досудебного расследования задержан житель Астаны, который намеревался создать в столице ячейку религиозно-экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир". Ранее, в феврале, при попытке распространения листовок с пропагандой идей "Хизб ут-Тахрир" был задержан ее сторонник в Алма-Ате.

По этим фактам проводятся следственные действия. Имена задержанных не уточняются.