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    В Казахстане задержаны два сторонника радикальной организации "Хизб ут-Тахрир"

    Имена задержанных не уточняются

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/  Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержали двух сторонников радикальной организации "Хизб ут-Тахрир", сообщает Report со ссылкой на СМИ Казахстана.

    По информации ведомства, 1 марта КНБ в рамках досудебного расследования задержан житель Астаны, который намеревался создать в столице ячейку религиозно-экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир". Ранее, в феврале, при попытке распространения листовок с пропагандой идей "Хизб ут-Тахрир" был задержан ее сторонник в Алма-Ате.

    По этим фактам проводятся следственные действия. Имена задержанных не уточняются.

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