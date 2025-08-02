В Казахстане задержан вице-министр транспорта Сатжан Аблалиев

В Казахстане задержан вице-министр транспорта Сатжан Аблалиев

В Казахстане задержан вице-министр транспорта Сатжан Аблалиев.

Об этом сообщает Report ссылаясь на казахские СМИ.

Информацию подтвердил в субботу источник в правоохранительных органах. Однако причины задержания пока не обнародованы.

Тем временем в интернете распространяются неподтвержденные версии, включая получение взятки в размере $78 тыс. и возможное незаконное покровительство.

В пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ), отвечающего за антикоррупционную деятельность, не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о задержании.