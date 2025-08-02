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В Казахстане задержан вице-министр транспорта Сатжан Аблалиев

В Казахстане задержан вице-министр транспорта Сатжан Аблалиев В Казахстане задержан вице-министр транспорта Сатжан Аблалиев
В регионе
2 августа 2025 г. 17:12
В Казахстане задержан вице-министр транспорта Сатжан Аблалиев

В Казахстане задержан вице-министр транспорта Сатжан Аблалиев.

Об этом сообщает Report ссылаясь на казахские СМИ.

Информацию подтвердил в субботу источник в правоохранительных органах. Однако причины задержания пока не обнародованы.

Тем временем в интернете распространяются неподтвержденные версии, включая получение взятки в размере $78 тыс. и возможное незаконное покровительство.

В пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ), отвечающего за антикоррупционную деятельность, не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о задержании.

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