    В Казахстане задержали участников акции после поджога иностранного флага

    В регионе
    • 14 ноября, 2025
    • 12:16
    В Казахстане задержали участников акции после поджога иностранного флага

    В Уйгурском районе Алматинской области полицейские пресекли несанкционированное собрание, участники которого сожгли государственный флаг иностранного государства и изображение руководства другой страны.

    Как передает Report, об этом сообщает Департамент полиции Алматинской области.

    По решению суда 12 участников акции привлечены к административной ответственности и арестованы на срок до 15 суток. Еще шесть человек оштрафованы.

    По факту происшествия возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.

