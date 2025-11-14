В Казахстане задержали участников акции после поджога иностранного флага

В Уйгурском районе Алматинской области полицейские пресекли несанкционированное собрание, участники которого сожгли государственный флаг иностранного государства и изображение руководства другой страны.

Как передает Report, об этом сообщает Департамент полиции Алматинской области.

По решению суда 12 участников акции привлечены к административной ответственности и арестованы на срок до 15 суток. Еще шесть человек оштрафованы.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.