В Казахстане за нарушение режима ЧП к ответственности привлекли более 1,5 тыс. человек

Правоохранительные органы Казахстана привлекли к ответственности более 1,5 тыс. человек за нарушение режима чрезвычайного положения (ЧП).

Правоохранительные органы Казахстана привлекли к ответственности более 1,5 тыс. человек за нарушение режима чрезвычайного положения (ЧП).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана по итогам заседания Оперштаба, которое провел глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Президенту доложили, что правоохранительные органы и вооруженные силы принимают активные меры по дальнейшей стабилизации обстановки в стране. "В целях проверки лиц и транспорта, а также осуществления контроля за стратегическими объектами по периметрам населенных пунктов выставлены 93 блокпоста", - пояснили в пресс-службе.

Ранее МВД Казахстана сообщило, что 7 января правоохранительные органы выставили 70 круглосуточных блокпостов на территории республики в связи с происходящими беспорядками.