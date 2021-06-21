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В Казахстане выявили мутацию коронавируса, схожую с индийским штаммом

В Казахстане выявили мутацию коронавируса, схожую с индийским штаммом Специалисты министерства здравоохранения Казахстана обнаружили, что в образцах коронавируса нового типа, которые ходят в республике, может быть характерная для индийского штамма мутация
В регионе
21 июня 2021 г. 16:35
В Казахстане выявили мутацию коронавируса, схожую с индийским штаммом

Специалисты министерства здравоохранения Казахстана обнаружили, что в образцах коронавируса нового типа, которые ходят в республике, может быть характерная для индийского штамма мутация. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет пресс-служба межведомственной комиссии ведомства по борьбе с распространением инфекции.

"В связи с резким ростом уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией в городе Нур-Султане министерством здравоохранения проведен ПЦР-скрининг положительных лабораторных образцов, полученных от заболевших коронавирусной инфекцией. По итогам скрининга выявлена вероятность мутации, характерной для "дельта"-штамма (индийского штамма)", – говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что окончательное подтверждение наличия мутации и ее принадлежности к дельта-варианту будет определено после завершения полногеномного секвенирования ДНК-образцов.

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