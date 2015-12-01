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    В Казахстане выпущена в обращение новая банкнота

    До настоящего момента в обращении в Казахстане находятся купюры номиналом до 10 тыс. тенге

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Национальный банк Казахстана с 1 декабря выпускает в обращение банкноту номинальной стоимостью 20 тыс. тенге. Как сообщает Report, об этом говорится на официальном  сайте Нацбанка Казахстана.

    По данным источника, данная банкнота была изготовлена в 2013 году. Дизайн банкнот выполнен в едином стиле с находящимися в обращении денежными знаками.

    До настоящего момента в обращении в Казахстане находятся купюры номиналом до 10 тыс. тенге.

    Кроме того, Нацбанк Казахстана продлил до третьего октября 2016 года включительно сроки постепенного изъятия из оборота банкнот номиналом в две тысячи, пять тысяч и 10 тыс. тенге образца 2006 года. До этой даты купюры указанного номинала будут использоваться для платежей и банковских операций без каких-либо ограничений.

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