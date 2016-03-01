В Казахстане впервые отмечают День благодарности

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ 1 марта казахстанцы впервые отмечают День благодарности. Как сообщает Report со ссылкой на СМИ Казахстана, праздник учрежден по инициативе президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Он предложил отмечать День благодарности на 22-й сессии Ассамблеи народа Казахстана.

Президент рассказал, как в период столыпинских реформ в Казахстан было переселено 1 млн. 150 тыс. человек из России, Украины и Беларуси.

"Было бы справедливым день образования Ассамблеи народа Казахстана, у нас он 1 марта, можно другое число, - ежегодно отмечать, как День благодарности всех этносов друг другу и казахам, проявившим милосердие, принявшим этих людей, как родных", - сказал Назарбаев.

Назарбаев отметил, что введение такой традиции еще более сблизило бы казахстанцев, и этот день мог бы стать ярким праздником милосердия и любви.