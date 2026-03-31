    В Казахстане во II квартале 2026 года запустят проект беспилотных автомобилей

    В Казахстане планируется запуск экспериментального проекта беспилотных автомобилей с участием международных технологических компаний.

    Как передает Report со ссылкой на пресс-службу правительства Казахстана, об этом заявил заместитель премьер-министра - министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев.

    Он подчеркнул, что развитию беспилотных технологий в стране уделяется отдельное внимание.

    "В Казахстане планируется запуск экспериментального проекта беспилотных автомобилей с участием международных технологических компаний. Срок реализации проекта – второй квартал 2026 года", - сказал он.

    По словам Мадиева, в стране уже формируется необходимая инфраструктура для внедрения технологических решений – реализуется пилотный проект по внедрению дронов-доставщиков в рамках частной инициативы, что позволит протестировать новые модели городской мобильности и логистики.

