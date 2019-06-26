В Казахстане в воинской части на юге прогремело около 40-50 взрывов

Порядка 40-50 взрывов произошло на арсенале в воинской части в Арыси (в Туркестанской области на юге Казахстана).

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил заместитель министра обороны республики Тимур Дандыбаев.

"По количеству хранящихся там боеприпасов мы подразумеваем, что было около 40-50 взрывов", - сказал Т.Дандыбаев.

Пресс-служба минобороны Казахстана сообщила, что на арсенале рядом с населённым пунктом Арысь, где проживают 44,3 тысячи человек, утром 24 июня произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Три человека, среди которых два военнослужащих, погибли. Жителей города эвакуировали.