Один человек погиб, 71 пострадал из-за ЧП в воинской части в Казахстане - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО - 3

© Sputnik https://report.az/storage/news/5deaa64073189e8cf68bcf85a6281a6a/de56b890-7d9b-42fd-8c23-c03a80ae2ecf_292.jpg

Один человек стал жертвой ЧП в воинской части на юге Казахстана. Число пострадавших достигло 71, 15 из них госпитализированы, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Выражаю соболезнования семье погибшего", — приводит РИА "Новости" слова министра обороны страны Нурлана Ермекбаева.

Сообщается, что в машину погибшего попал снаряд.

16:11

В Казахстане число пострадавших при ЧП в воинской части увеличилось до 46, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Число пострадавших из-за ЧП в воинской части на юге Казахстана достигло 46 человек, из них пятеро – дети",- сообщили в управлении здравоохранения Шымкента.

13:15

В больницы Арыси (Казахстан) обратились 34 человека.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявили в управлении здравоохранения Туркестанской области. Состояние троих врачи оценивают как тяжелое.

"За помощью обратились около 10-11 человек, пострадавших после взрыва. Пока не могу сказать какие у них травмы, их осматривают врачи", - сообщили в приемном отделении больницы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил главам МВД, Минобороны и администрации Туркестанской области срочно принять меры по ликвидации последствий взрывов, обеспечить безопасность населения и выяснить причины случившегося.

Город Арысь будет полностью эвакуирован.

12:16

Жителей Арыси (Казахстан) срочно вывозят из города, где на складах боеприпасов в одной из воинских частей произошел взрыв, передает Report со ссылкой на Sputnik Казахстан.

Все мероприятия организуют департамент по ЧС, акиматы Туркестанской области и Шымкента. В Шымкенте, по данным пресс-службы ЧС Туркестанской области, открыты 15 эвакуационных пунктов, куда уже в ближайшее время доставят людей.

40 автобусов уже выехали за первой партией жителей. Всего в Арыси проживает около 43 тысяч человек.

На месте ЧП, по данным пресс-службы города Арысь, работают 52 человек личного состава и 12 единиц пожарной техники ДЧС Туркестанской области, также четыре единицы техники, 23 человека личного состава и один кинологический расчет из Шымкента.

Устанавливается информация о пострадавших. Создана рабочая группа во главе акимом области Умирзаком Шукеевым.