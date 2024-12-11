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В Казахстане в текущем году запущены 22 инвестпроекта на сумму 1,1 млрд долларов

В Казахстане в текущем году запущены 22 инвестпроекта на сумму 1,1 млрд долларов Национальная компания Kazakh Invest запустила в 2024 году 22 инвестиционных проекта на общую сумму 1,1 млрд долларов.
В регионе
11 декабря 2024 г. 09:15
В Казахстане в текущем году запущены 22 инвестпроекта на сумму 1,1 млрд долларов

Национальная компания Kazakh Invest запустила в 2024 году 22 инвестиционных проекта на общую сумму 1,1 млрд долларов.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба правительства Казахстана по итогам заседания совета директоров компании, которое провел премьер-министр республики Олжас Бектенов.

"Председатель правления АО "Национальная компания "Kazakh Invest" Ержан Елекеев доложил, что в текущем году в результате совместной работы с центральными и местными государственными органами запущено 22 инвестиционных проекта на сумму 1,1 млрд долларов с созданием порядка 4,8 тыс. рабочих мест. На сегодня открыты предприятия по переработке вольфрамовых руд в Алматинской области, производству оригинальных противоопухолевых препаратов в городе Алматы и другие", - говорится в сообщении.

Отмечено, что также подписаны соглашения об инвестициях на сумму 2,5 млрд долларов по семи проектам, в том числе о строительстве ветровой электростанции на 1 ГВт в Жамбылской области, производстве молочной продукции в Алма-Атинской области, возведении тепличного комплекса в Шымкенте.

"Введен новый таргетированный подход к привлечению инвестиций в перспективные отрасли казахстанской экономики. Определены четыре направления: глубокая переработка зерна, углехимия, нефтехимия и производство нефтегазового оборудования. В ближайшие три года планируется привлечение 10 млрд долларов для реализации крупных проектов совместно с такими компаниями, как CHN Energy, Carlsberg, PepsiCo, Ultradecor, Lasselsberger Group и другими", - пояснили в пресс-службе.

Представители компании Kazakh Invest также рассказали о работе по созданию комплексной системы для сопровождения инвестпроектов на всех этапах - от их инициирования до ввода в эксплуатацию и последующего трехлетнего мониторинга.

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