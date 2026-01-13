В Казахстане в ДТП с участием грузовика два человека погибли, еще два ранены

В Казахстане грузовик с прицепом столкнулся с автомобилем на 110 километре автодороги "Павлодар - Кызылорда", в результате ДТП два человека погибли.

Как передает Report, об этом сообщили казахстанские СМИ по ссылкой на департамент полиции Павлодарской области.

"Водитель автомобиля Toyota Camry столкнулся с грузовиком с полуприцепом марки Shacman. Это произошло в условиях ограниченной видимости и при несоблюдении водителем Тойоты дистанции. Обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе расследования", - сообщили в полиции.