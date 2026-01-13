Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Казахстане в ДТП с участием грузовика два человека погибли, еще два ранены

    В регионе
    • 13 января, 2026
    • 09:44
    В Казахстане в ДТП с участием грузовика два человека погибли, еще два ранены

    В Казахстане грузовик с прицепом столкнулся с автомобилем на 110 километре автодороги "Павлодар - Кызылорда", в результате ДТП два человека погибли.

    Как передает Report, об этом сообщили казахстанские СМИ по ссылкой на департамент полиции Павлодарской области.

    "Водитель автомобиля Toyota Camry столкнулся с грузовиком с полуприцепом марки Shacman. Это произошло в условиях ограниченной видимости и при несоблюдении водителем Тойоты дистанции. Обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе расследования", - сообщили в полиции.

    Казахстан ДТП жертвы грузовик с прицепом

    Последние новости

    09:57

    В Сумгайыте столкновение автомобилей спровоцировало пожар

    Происшествия
    09:52

    Азербайджанская нефть незначительно подорожала

    Энергетика
    09:44

    В Казахстане в ДТП с участием грузовика два человека погибли, еще два ранены

    В регионе
    09:41

    Водителей в Азербайджане призвали к осторожности на фоне предстоящих заморозков

    Инфраструктура
    09:31

    Китай раскритиковал решение США о введении пошлин против сотрудничающих с Ираном стран

    Другие страны
    09:29

    Нефть подорожала после заявления Трампа о пошлине на товары из Ирана

    Энергетика
    09:27

    В Гёйчае задержан подозреваемый в разбойном нападении

    Происшествия
    09:23

    ЦБА планирует строительные работы в Нахчыванском управлении

    Финансы
    09:22

    Центр обеспечения здравоохранения выбрал страховщика

    Финансы
    Лента новостей