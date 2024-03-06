В Казахстане в ДТП на трассе Актобе-Астрахань погибли восемь человек

Восемь человек погибли в Казахстане в Актюбинской области в результате столкновения двух автомобилей на трассе Актобе-Астрахань.

Восемь человек погибли в Казахстане в Актюбинской области в результате столкновения двух автомобилей на трассе Актобе-Астрахань.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в департаменте полиции Актюбинской области.

"Ведется досудебное расследование по ДТП, приведшему к гибели восьми человек в столкновении двух легковых автомобилей в Актюбинской области на трассе Актобе-Астрахань. Проводятся меры по установлению причин дорожно-транспортного происшествия и личности погибших", - говорится в сообщении.