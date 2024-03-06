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В Казахстане в ДТП на трассе Актобе-Астрахань погибли восемь человек

В Казахстане в ДТП на трассе Актобе-Астрахань погибли восемь человек Восемь человек погибли в Казахстане в Актюбинской области в результате столкновения двух автомобилей на трассе Актобе-Астрахань.
В регионе
6 марта 2024 г. 12:02
В Казахстане в ДТП на трассе Актобе-Астрахань погибли восемь человек

Восемь человек погибли в Казахстане в Актюбинской области в результате столкновения двух автомобилей на трассе Актобе-Астрахань.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в департаменте полиции Актюбинской области.

"Ведется досудебное расследование по ДТП, приведшему к гибели восьми человек в столкновении двух легковых автомобилей в Актюбинской области на трассе Актобе-Астрахань. Проводятся меры по установлению причин дорожно-транспортного происшествия и личности погибших", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Two-car crash kills 8 in Kazakhstan
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanda ağır yol qəzası baş verib, 8 nəfər ölüb

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