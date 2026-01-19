Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь

    В Казахстане утвердили Комплексный пятилетний план развития животноводства

    В регионе
    • 19 января, 2026
    • 13:41
    В Казахстане утвердили Комплексный пятилетний план развития животноводства

    Правительство Казахстана одобрило Комплексный план развития животноводства на 2026–2030 годы, разработанный по поручению президента Касым-Жомарта Токаева.

    Как передает казахстанское бюро Report, документ был рассмотрен на совещании под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова.

    План предусматривает меры государственной поддержки, направленные на рост поголовья, повышение продуктивности и расширение экспортного потенциала отрасли.

    По данным Министерства сельского хозяйства, животноводство формирует 39% валовой продукции АПК. Поголовье КРС увеличилось на 2,4%, МРС - на 1,6%. Производство молока достигло 3,8 млн тонн с ростом на 5%, объем мяса составил 1,2 млн тонн, что на 2,6% выше прошлогоднего уровня. При этом отмечается, что текущие темпы роста на уровне 2–3% не раскрывают потенциал отрасли в полной мере.

    Реализация Комплексного плана предусматривает увеличение поголовья КРС с 7,9 до 12 млн голов, МРС - с 20,2 до 28 млн голов. Производство мяса планируется довести до 1,8 млн тонн, экспорт - увеличить вдвое, с 82 до 165 тыс. тонн.

    Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров сообщил, что для достижения целевых показателей предлагается запуск программ льготного кредитования. Для расширения доступа к финансированию будет применяться механизм гарантирования займов через фонд "Даму".

    Планом предусмотрены меры по кадровому обеспечению отрасли, включая социальные выплаты пастухам по достижении 55 лет, а также поддержку строительства жилья для специалистов.

    Отдельное внимание уделяется развитию рынков сбыта и ветеринарной безопасности как обязательному условию для выхода на экспорт. Будет продолжена модернизация ветеринарных объектов и усилен контроль на торговых площадках.

    Бектенов подчеркнул необходимость насыщения внутреннего рынка отечественной продукцией, обеспечения ценовой стабильности и развития переработки с высокой добавленной стоимостью. Также поручено интегрировать данные Национальной сельскохозяйственной переписи в цифровые платформы.

    Олжас Бектенов Казахстан сельское хозяйство Айдарбек Сапаров животноводство Министерство сельского хозяйства Касым-Жомарт Токаев

    Последние новости

    14:10

    Пезешкиан призвал снять ограничения на интернет в стране

    Другие страны
    14:06

    Азербайджан введет компенсации расходов для иностранных кинопродюсеров

    Kультурная политика
    13:59
    Фото

    Керим Велиев участвует в международной выставке "DIMDEX 2026" в Катаре

    Армия
    13:53

    В ЮАР не менее 11 школьников погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком

    Другие страны
    13:41

    В Казахстане утвердили Комплексный пятилетний план развития животноводства

    В регионе
    13:41

    Путин получил от США приглашение войти в "Совет мира" по Газе

    Другие страны
    13:37

    Посольство Азербайджана в Туркменистане опубликовало материалы о трагедии 20 Января

    Внешняя политика
    13:36

    В Ереване отметили прогресс в армяно-азербайджанских и армяно-турецких отношениях

    Внешняя политика
    13:31
    Видео

    АЖД: В 2025 году машинисты 123 раза применяли экстренное торможение

    Инфраструктура
    Лента новостей