В Казахстане утвердили Комплексный пятилетний план развития животноводства

Правительство Казахстана одобрило Комплексный план развития животноводства на 2026–2030 годы, разработанный по поручению президента Касым-Жомарта Токаева.

Как передает казахстанское бюро Report, документ был рассмотрен на совещании под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова.

План предусматривает меры государственной поддержки, направленные на рост поголовья, повышение продуктивности и расширение экспортного потенциала отрасли.

По данным Министерства сельского хозяйства, животноводство формирует 39% валовой продукции АПК. Поголовье КРС увеличилось на 2,4%, МРС - на 1,6%. Производство молока достигло 3,8 млн тонн с ростом на 5%, объем мяса составил 1,2 млн тонн, что на 2,6% выше прошлогоднего уровня. При этом отмечается, что текущие темпы роста на уровне 2–3% не раскрывают потенциал отрасли в полной мере.

Реализация Комплексного плана предусматривает увеличение поголовья КРС с 7,9 до 12 млн голов, МРС - с 20,2 до 28 млн голов. Производство мяса планируется довести до 1,8 млн тонн, экспорт - увеличить вдвое, с 82 до 165 тыс. тонн.

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров сообщил, что для достижения целевых показателей предлагается запуск программ льготного кредитования. Для расширения доступа к финансированию будет применяться механизм гарантирования займов через фонд "Даму".

Планом предусмотрены меры по кадровому обеспечению отрасли, включая социальные выплаты пастухам по достижении 55 лет, а также поддержку строительства жилья для специалистов.

Отдельное внимание уделяется развитию рынков сбыта и ветеринарной безопасности как обязательному условию для выхода на экспорт. Будет продолжена модернизация ветеринарных объектов и усилен контроль на торговых площадках.

Бектенов подчеркнул необходимость насыщения внутреннего рынка отечественной продукцией, обеспечения ценовой стабильности и развития переработки с высокой добавленной стоимостью. Также поручено интегрировать данные Национальной сельскохозяйственной переписи в цифровые платформы.