В Казахстане стартовала активная фаза учения ОДКБ "Нерушимое братство-2024"

На полигоне "Берег" в Алматинской области Казахстана стартовала активная фаза командно-штабного учения с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2024".

На полигоне "Берег" в Алматинской области Казахстана стартовала активная фаза командно-штабного учения с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2024".

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, в них принимают участие более 2 000 военнослужащих, 500 единиц бронетанковой и автомобильной техники, вертолеты Ми-17, Ми-35, самолеты Ил-76 и Си-295 и беспилотная авиация.

"Ситуация в мире остается неспокойной и мы должны быть готовы к различным вызовам и угрозам. Актуальным не только для наших стран, но и для всего мирового сообщества", - сказал глава Генштаба ВС, первый замминистра обороны Казахстана Султан Камалетдинов.

По его словам, стоит задача по совершенствованию военной составляющей организации и наращивание потенциала в целях всестороннего развития государств-членов ОДКБ, а также обеспечения их безопасности.

Заключительный этап учения запланирован на 5 октября.