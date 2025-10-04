В Казахстане солдат Нацгвардии выжил, спрыгнув с третьего этажа здания воинской части

В Алматы (Казахстан) солдат срочной службы Национальной гвардии выпрыгнул с третьего этажа здания воинской части №5571.

Как сообщает Report со ссылкой на Казинформ, военнослужащего доставили в Больницу скорой помощи Алматы, где он получает необходимое лечение.

В пресс-службе Регионального командования "Оңтүстік" Национальной гвардии РК изданию уточнили, что у солдата ранее было диагностировано "расстройство адаптации". До инцидента он пережил утрату близкого родственника и ожидал решения военно-врачебной комиссии, которая должна была определить его пригодность к дальнейшему прохождению службы.

По данным ведомства, записи с камер видеонаблюдения подтверждают отсутствие постороннего вмешательства. В настоящее время назначена служебная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В связи с инцидентом в воинской части началась проверка.