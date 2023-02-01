В Казахстане создана рабочая группа по развитию Транскаспийского маршрута

Увеличить транспортную мощность Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) до 6,5 млн тонн планируется в 2023 году. Для этой цели создана специальная рабочая группа.

Увеличить транспортную мощность Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) до 6,5 млн тонн планируется в 2023 году. Для этой цели создана специальная рабочая группа.

Как передает Report со ссылкой на Kapital.kz, об этом в ходе коллегии министерства энергетики Казахстана сообщил вице-министр Асет Магауов.

Наряду с Каспийским трубопроводным консорциумом, коридором "Атырау-Самара", "Атасу-Алашанькоу", по железной дороге и морскому порту Актау будет развиваться и направление ТМТМ, отметил замглавы ведомства.

"Создана рабочая группа Task force по развитию проекта ТМТМ. Цель проекта - в 2023 году обеспечить транспортную мощность 6,5 млн тонн, до 7,5 млн тонн в 2024 году и 15 млн тонн на конец 2025 года", - уточнил вице-министр.

Транскаспийский маршрут (Средний коридор) — международный транспортный коридор, соединяющий Китай и европейские страны через Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и Турцию.