В Казахстане создана комиссия для расследования причин обрушения шахты

По поручению премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова создана специальная Комиссия для расследования причин обрушения шахты в Улытауской области, и оказанию помощи пострадавшим.

По поручению премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова создана специальная Комиссия для расследования причин обрушения шахты в Улытауской области, и оказанию помощи пострадавшим.

Об этом местное бюро Report сообщает со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Согласно информации, комиссию возглавил вице-премьер Канат Бозумбаев.

"[Ему] поручено незамедлительно выехать на место ЧС для координации работы государственных органов и организаций",- указывается в сообщении.

Напомним, что в Улытауской области Казахстана на руднике "Жомарт" произошло обрушение горной массы, семь горняков остались под завалами. Позднее спасатели МЧС РК извлекли тела шестерых шахтеров, поиски седьмого продолжаются.