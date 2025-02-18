В Казахстане создана комиссия для расследования причин обрушения шахты

По поручению премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова создана специальная Комиссия для расследования причин обрушения шахты в Улытауской области, и оказанию помощи пострадавшим.
Об этом местное бюро
Согласно информации, комиссию возглавил вице-премьер Канат Бозумбаев.
"[Ему] поручено незамедлительно выехать на место ЧС для координации работы государственных органов и организаций",- указывается в сообщении.
Напомним, что в Улытауской области Казахстана на руднике "Жомарт" произошло обрушение горной массы, семь горняков остались под завалами. Позднее спасатели МЧС РК извлекли тела шестерых шахтеров, поиски седьмого продолжаются.