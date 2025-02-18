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В Казахстане создана комиссия для расследования причин обрушения шахты

В Казахстане создана комиссия для расследования причин обрушения шахты По поручению премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова создана специальная Комиссия для расследования причин обрушения шахты в Улытауской области, и оказанию помощи пострадавшим.
В регионе
18 февраля 2025 г. 07:23
В Казахстане создана комиссия для расследования причин обрушения шахты

По поручению премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова создана специальная Комиссия для расследования причин обрушения шахты в Улытауской области, и оказанию помощи пострадавшим.

Об этом местное бюро Report сообщает со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Согласно информации, комиссию возглавил вице-премьер Канат Бозумбаев.

"[Ему] поручено незамедлительно выехать на место ЧС для координации работы государственных органов и организаций",- указывается в сообщении.

Напомним, что в Улытауской области Казахстана на руднике "Жомарт" произошло обрушение горной массы, семь горняков остались под завалами. Позднее спасатели МЧС РК извлекли тела шестерых шахтеров, поиски седьмого продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanda mədənin çökməsi ilə əlaqədar xüsusi komissiya yaradılıb

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