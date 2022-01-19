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В Казахстане создали петицию о лишении Назарбаева нерикосновенности

В Казахстане создали петицию о лишении Назарбаева нерикосновенности В Казахстане создана петиция с требованием лишить экс-президента страны Нурсултана Назарбаева неприкосновенности.
В регионе
19 января 2022 г. 12:49
В Казахстане создали петицию о лишении Назарбаева нерикосновенности

В Казахстане создана петиция с требованием лишить экс-президента страны Нурсултана Назарбаева неприкосновенности.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, петиция размещена на сайте egov.press.

Во вторник Назарбаев впервые появился на публике с начала года, когда в стране произошли массовые беспорядки. Видеобращение Назарбаева было опубликовано на YouTube-канале его пресс-службы. Долгое отсутствие экс-президента породило массу слухов, в том числе о болезни 81-летнего лидера нации, о его возможном отъезде и конфликте с действующим президентом Касым-Жомартом Токаевым.

"Согласно Закону РК "О первом президенте", который был принят еще в 2000 году, первому президенту и его семье гарантируется полная неприкосновенность... Первого президента не могут задержать, арестовать, обыскивать, вызывать на допрос и заключать под стражу... Неприкосновенно все имущество, принадлежащее Назарбаеву и проживающим с ним членам семьи. 3. Елбасы гарантирована неприкосновенность банковских счетов... Назарбаев и его семья находятся под пожизненной охраной, жизнь и здоровье Елбасы подлежат обязательному госстрахованию... Он получает пенсию (80% месячного оклада президента). Каждому члену семьи Назарбаева, проживавшему совместно с ним, назначают ежемесячное пособие", - говорится в петиции.

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