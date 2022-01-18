Назарбаев: Я никуда не уезжал из столицы Казахстана

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что является пенсионером и сейчас находится на заслуженном отдыхе в столице республики, пределов которой не покидал.

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что является пенсионером и сейчас находится на заслуженном отдыхе в столице республики, пределов которой не покидал.

Как передает Report, во вторник пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай опубликовала в Twitter обращение экс-президента, который впервые с конца декабря появился на публике и прокомментировал массовые беспорядки в стране.

"В настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал", - сказал Назарбаев. Экс-президент, отвечая на обращения к нему и публикации в СМИ, заявил, что "я в 2019 году передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву и с тех пор являюсь пенсионером".