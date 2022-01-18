О нас
Report Georgia
Аудио новости

Назарбаев: Я никуда не уезжал из столицы Казахстана

Назарбаев: Я никуда не уезжал из столицы Казахстана Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что является пенсионером и сейчас находится на заслуженном отдыхе в столице республики, пределов которой не покидал.
В регионе
18 января 2022 г. 15:40
Назарбаев: Я никуда не уезжал из столицы Казахстана

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что является пенсионером и сейчас находится на заслуженном отдыхе в столице республики, пределов которой не покидал.

Как передает Report, во вторник пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай опубликовала в Twitter обращение экс-президента, который впервые с конца декабря появился на публике и прокомментировал массовые беспорядки в стране.

"В настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал", - сказал Назарбаев. Экс-президент, отвечая на обращения к нему и публикации в СМИ, заявил, что "я в 2019 году передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву и с тех пор являюсь пенсионером".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Nazarbayev videomüraciət yayıb: “Heç yerə getməmişəm, hazırda paytaxtda istirahət edirəm”

Экслюзивные новости

Назначен новый начальник секретариата МВД
Назначен новый начальник секретариата МВД
18 января 2022 г. 09:29
Беспорядки в Казахстане не отразились на транзите нефти через Баку
Беспорядки в Казахстане не отразились на транзите нефти через Баку
17 января 2022 г. 16:36
Уникальные жемчужины Карабаха, хранящиеся в Тбилисском музее истории - РЕПОРТАЖ
ФотоУникальные жемчужины Карабаха, хранящиеся в Тбилисском музее истории - РЕПОРТАЖ
17 января 2022 г. 16:31
В структуре Государственной налоговой службы произведены изменения
В структуре Государственной налоговой службы произведены изменения
17 января 2022 г. 14:23
Депутат сейма: Поддержка территориальной целостности Азербайджана - принципиальная позиция Латвии
Депутат сейма: Поддержка территориальной целостности Азербайджана - принципиальная позиция Латвии
17 января 2022 г. 13:05
Боб Блэкмен: Великобритания готова поддержать диверсификацию экономики Азербайджана
Боб Блэкмен: Великобритания готова поддержать диверсификацию экономики Азербайджана
17 января 2022 г. 10:30
Британский депутат: Международное сообщество должно применить меры в отношении Армении
Британский депутат: Международное сообщество должно применить меры в отношении Армении
14 января 2022 г. 12:08
Украина назвала приоритеты военного сотрудничества с Турцией
Украина назвала приоритеты военного сотрудничества с Турцией
13 января 2022 г. 13:26
В БГУ начались выборы деканов и заведующих кафедрами
В БГУ начались выборы деканов и заведующих кафедрами
12 января 2022 г. 18:53
ГФСЗ о причинах, по которым пенсии некоторых граждан не были повышены
ГФСЗ о причинах, по которым пенсии некоторых граждан не были повышены
12 января 2022 г. 17:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi