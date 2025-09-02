В Казахстане следствие изъяло у ОПГ деньги и имущество на $4,6 млн

Следственные органы Казахстана завершили расследование в отношении организованной преступной группы (ОПГ), которая занималась похищением социально уязвимых граждан и оформлением на их имена крупных банковских кредитов.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Акмолинской области.

Отмечается, что следствием выявлено имущество, приобретенное на деньги от преступной деятельности, а также земельные участки, дорогие автомобили, крупные суммы наличных. Общая стоимость изъятого оценивается в 2,7 млрд тенге ($4,6 млн по текущему курсу)

Все участники группировки, которая состояла из 25 человек, находятся в изоляторе временного содержания.

Жертвами преступлений стали 348 граждан Казахстана.

В настоящее время уголовное дело передано на ознакомление участникам уголовного процесса.