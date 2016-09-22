В Казахстане с начала года предотвращены девять терактов

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ В Казахстане с начала 2016 года предотвращены девять терактов. Как сообщает Report со ссылкой на СМИ Казахстана, об этом заявил заместитель председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Нургали Билисбеков.

"С 2011 года на ранней стадии приготовления предотвращены и сорваны 64 насильственные экстремистские акции, с начала этого года — уже девять таких фактов. Не допущены террористические атаки в местах массового скопления гражданского населения, а также нападения на объекты и сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов", — заявил Билисбеков в ходе работы круглого стола, посвященном мерам предупреждения и пресечения экстремизма и терроризма в Астане.