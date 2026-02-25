В Казахстане разбился истребитель Су-30СМ
В регионе
- 25 февраля, 2026
- 13:08
В Карагандинской области при выполнении плановых учебно-тренировочных полетов потерпел крушение истребитель Су-30СМ.
Как передает Report, об этом сообщает министерство обороны Казахстана.
"Экипаж самолета своевременно катапультировался. Летчики живы, угрозы их жизни и здоровью нет. Они находятся под наблюдением медицинских специалистов", - говорится в сообщении.
Район падения оцеплен. Угрозы для населения и объектов инфраструктуры не зафиксировано.
Для установления причин и обстоятельств происшествия создана специальная комиссия министерства во главе с начальником департамента безопасности полетов.
Последние новости
13:13
Ягуб Махмудов: Необходимо отказаться от термина "тюркоязычные государства"Наука и образование
13:08
В Казахстане разбился истребитель Су-30СМВ регионе
13:01
ВСУ атаковали химзавод "Дорогобуж" в России, погибли 4 человекаДругие страны
12:42
Синоптики прогнозируют изморось в Баку и на АбшеронеЭкология
12:39
Фото
В Бухаресте прошло памятное мероприятие по случаю 34-й годовщины Ходжалинского геноцидаВнутренняя политика
12:39
Госкомстат обнародовал данные о социальном портрете наркопреступников за 2025гПроисшествия
12:37
Религиозные конфессии выступили с заявлением в связи с годовщиной геноцида в ХоджалыРелигия
12:15
Новым директором парижского Лувра станет Кристоф ЛерибоДругие страны
12:10