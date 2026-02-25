В Казахстане разбился истребитель Су-30СМ

В Карагандинской области при выполнении плановых учебно-тренировочных полетов потерпел крушение истребитель Су-30СМ.

Как передает Report, об этом сообщает министерство обороны Казахстана.

"Экипаж самолета своевременно катапультировался. Летчики живы, угрозы их жизни и здоровью нет. Они находятся под наблюдением медицинских специалистов", - говорится в сообщении.

Район падения оцеплен. Угрозы для населения и объектов инфраструктуры не зафиксировано.

Для установления причин и обстоятельств происшествия создана специальная комиссия министерства во главе с начальником департамента безопасности полетов.