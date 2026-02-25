Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    В Казахстане разбился истребитель Су-30СМ

    В регионе
    • 25 февраля, 2026
    • 13:08
    В Казахстане разбился истребитель Су-30СМ

    В Карагандинской области при выполнении плановых учебно-тренировочных полетов потерпел крушение истребитель Су-30СМ.

    Как передает Report, об этом сообщает министерство обороны Казахстана.

    "Экипаж самолета своевременно катапультировался. Летчики живы, угрозы их жизни и здоровью нет. Они находятся под наблюдением медицинских специалистов", - говорится в сообщении.

    Район падения оцеплен. Угрозы для населения и объектов инфраструктуры не зафиксировано.

    Для установления причин и обстоятельств происшествия создана специальная комиссия министерства во главе с начальником департамента безопасности полетов.

    Qazaxıstanda "Su-30SM" qırıcısı qəzaya uğrayıb

