İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    Qazaxıstanda "Su-30SM" qırıcısı qəzaya uğrayıb

    Region
    • 25 fevral, 2026
    • 13:12
    Qazaxıstanda Su-30SM qırıcısı qəzaya uğrayıb

    Qazaxıstanın Karaqanda vilayətində planlı təlim-məşq uçuşlarının icrası zamanı "Su-30SM" qırıcısı qəzaya uğrayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Qazaxıstan Müdafiə Nazirliyindən bildirilib.

    Qəzanın baş verdiyi ərazi mühasirəyə alınıb. Əhali və infrastruktur obyektləri üçün təhlükə qeydə alınmayıb.

    Hadisənin baş vermə səbəbləri və şəraitinin müəyyən edilməsi üçün Uçuş Təhlükəsizliyi Departamentinin rəisinin başçılığı ilə xüsusi komissiya yaradılıb.

    В Казахстане разбился истребитель Су-30СМ

    Son xəbərlər

    14:49

    Azərbaycan cüdoçuları İspaniyada gənclər arasında Avropa Kubokunda mübarizə aparacaqlar

    Fərdi
    14:49

    TBMM-nin komitə sədri Türkiyə-Ermənistan normallaşmasının şərtini bir daha bəyan edib

    Region
    14:47

    "Moody's" Azərbaycanın ÜDM artımının sürətlənəcəyini proqnozlaşdırır

    Maliyyə
    14:44

    Azərbaycandan turist axını 1 %-dən çox azalıb

    Turizm
    14:43

    Fuat Oktay: Zəngəzur dəhlizi Türk dünyasında əlaqələri gücləndirəcək

    Region
    14:39

    "Forfinance" fəaliyyətinin ilk ilini zərərlə başa vurub

    Maliyyə
    14:37

    Anar Əliyevin Qobustanda keçirəcəyi vətəndaş qəbulunun vaxtı dəyişdirilib

    Daxili siyasət
    14:35

    "Merkuri" BOKT-un istiqrazlarına 50 investor maraq göstərib

    Maliyyə
    14:32

    Qazax şəhəri sərbəst və yunan-Roma güləşi üzrə U-15 ölkə çempionatına ev sahibliyi edəcək

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti