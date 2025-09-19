Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    В Казахстане растет число уголовных дел, связанных с торговлей людьми и органами

    В регионе
    19 сентября, 2025
    • 13:01
    В Казахстане растет число уголовных дел, связанных с торговлей людьми и органами

    В Казахстане в 2023-2025гг наблюдается рост числа уголовных дел, связанных с торговлей людьми и органами.

    Об этом в интервью казахстанскому бюро Report заявил представитель Генпрокуратуры Казахстана Адлет Тохтамысов.

    "В 2023 году было зафиксировано 158 таких уголовных дел, в 2024 - уже 207, а за 8 месяцев текущего года - свыше 140", - сказал Тохтамысов в кулуарах форума, посвященного вопросам борьбы с торговлей людьми.

    По его словам, Казахстан уже внес поправки в законодательство, которое ужесточает наказание за подобного рода преступления.

    "Незаконная торговля людьми, куда входит и незаконная торговля человеческими органами, предполагает максимальную ответственность - до 18 лет лишения свободы", - сказал Тохтамысов.

    Тем временем, глава представительства Международной организации по миграции (МОМ) - Агентства ООН по миграции в Казахстане, странового офиса с координационными функциями по Кыргызстану, Таджикистану, Туркменистану и Узбекистану Серхан Актопрак в интервью Report заметил, что с внедрением Искусственного интеллекта (ИИ) преступники и ОПГ, занимающиеся незаконной торговлей людьми и человеческими органами, используют новые механизмы в своей преступной деятельности.

    "При ненадлежащем использовании ИИ для преступников открываются новые возможности. Поэтому нужны механизмы регулирования применения ИИ, чтобы не допустить роста подобного рода преступлений. Речь идет о незаконном использовании персональных данных, биометрических данных, данных о состоянии их здоровья и группы крови, которое может привести к тому, что преступники могут использовать ИИ для выявления и отслеживания и, впоследствии, кражи самих людей для продажи их органов", - считает Актопрак.

    По его словам, поэтому правительства стран и общественные структуры, правозащитники должны "быть на шаг впереди" в технологическом плане при разработке законов и свода правил по надлежащему использованию ИИ, чтобы противостоять преступникам.

    Qazaxıstanda insan və orqan alveri ilə bağlı cinayət işlərinin sayı artır

